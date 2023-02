Danilo Lucente ucciso a Roma, arrestato in Francia il 33enne tunisino accusato dell'omicidio del militare (Di venerdì 24 febbraio 2023) È accusato dell' omicidio del caporal maggiore Danilo Lucente ed è stato arrestato in Francia a Le Perthus, al confine con la Spagna. Il presunto autore dell'omicidio è Mohamed Abidi , un tunisino di ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Èdel caporal maggioreed è statoina Le Perthus, al confine con la Spagna. Il presunto autoreè Mohamed Abidi , undi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flaviotiravento : RT @Agenzia_Ansa: Arrestato in Francia, Mohamed Abidi, il tunisino di 33 anni accusato dell'omicidio del caporal maggiore dell'esercito Dan… - Dome689 : RT @ultimoranet: Militare morto a Roma, arrestato in Francia il tunisino 33enne, accusato dell'omicidio del caporale maggiore dell'Esercito… - aude_ita : RT @ultimoranet: Militare morto a Roma, arrestato in Francia il tunisino 33enne, accusato dell'omicidio del caporale maggiore dell'Esercito… - ultimoranet : Militare morto a Roma, arrestato in Francia il tunisino 33enne, accusato dell'omicidio del caporale maggiore dell'E… - Agenzia_Ansa : Arrestato in Francia, Mohamed Abidi, il tunisino di 33 anni accusato dell'omicidio del caporal maggiore dell'eserci… -