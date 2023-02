Daniele su Martina: “Mi faceva la posta a Uomini e Donne”. E non solo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Durante l’ultima notte nella casa del Grande Fratello Vip 7, Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni insieme ad Antonella Fiordelisi. Il concorrente ha raccontato alla sua coinquilina alcuni dettagli relativi ad altri programmi tv che ha fatto. Ma soprattutto ha parlato anche di Martina Nasoni, la sua ex non ex. Daniele ha fatto alcune dichiarazioni che in molti non si aspettavano. Scopriamo che cosa ha detto. Daniele Dal Moro rivela: mentre faceva U&D, Martina faceva appostamenti per lui Daniele ha riferito ad Antonella di non aver mai rilasciato delle dichiarazioni su Martina. Nonostante questo, ha però rivelato che mentre lui stava partecipando come tronista a Uomini e ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Durante l’ultima notte nella casa del Grande Fratello Vip 7,Dal Moro si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni insieme ad Antonella Fiordelisi. Il concorrente ha raccontato alla sua coinquilina alcuni dettagli relativi ad altri programmi tv che ha fatto. Ma soprattutto ha parlato anche diNasoni, la sua ex non ex.ha fatto alcune dichiarazioni che in molti non si aspettavano. Scopriamo che cosa ha detto.Dal Moro rivela: mentreU&D,apmenti per luiha riferito ad Antonella di non aver mai rilasciato delle dichiarazioni su. Nonostante questo, ha però rivelato che mentre lui stava partecipando come tronista ae ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Cosa succede sui social durante questo faccia a faccia tra Martina, Oriana e Daniele? Ovviamente il delirio! #GFVIP… - TZSOFOAZ : RT @funny_dreamer16: Antonella, non hai cagato Daniele da quando è entrata Martina. Sei andata 'casualmente' da lui dopo la nomination pale… - GIOVANABALLIVI1 : RT @_soleilandia_: Daniele che dice di aver rifiutato Temptation Island con Martina dicendo “Martina non è la mia ragazza” Lui deve essere… - DavideNardi17 : Tra quanto Daniele si riavvicinerà a Martina e Antonella 3 2 1 aperte scommesse #oriele - Lunetta2307 : RT @Eterna1998: DANIELE E GLI SPARTANI COME BAMBINI NON RIVOLGONO LÀ PAROLA PERCHÉ C'È L'HANNO CHI CON NIKITA, CHI CON ANTONELLA E CHI CON… -