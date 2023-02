Daniele Dal Moro gay o bisessuale? Al GFVip esplode il caso (Di venerdì 24 febbraio 2023) La busta nera del Grande Fratello Vip ha fatto scattare un pandemonio ed è stato tirato in ballo anche il nome di Daniele Dal Moro. Questo perché i quattro del van (ovvero Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia) oltre ad aver staccato il microfono ambientale hanno anche sparlato dei alcuni vipponi. Fra i citati il bel veneto. L’audio della confessione è stato censurato, si può udire solo “Se Oriana gli dicesse..” pronunciato da Tavassi e poi il resto – come ha detto Alfonso Signorini – “è non pubblicabile“. Prima di mostrare questo video a domanda diretta del conduttore: “Ritenete di avere detto qualche cosa che possa compromettere gli equilibri della casa del Grande Fratello?“, Donnamaria ha risposto che non ricorda con precisione, Micol ha risposto di no, Tavassi ha detto che la domanda è troppo generica e la Murgia ha ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 febbraio 2023) La busta nera del Grande Fratello Vip ha fatto scattare un pandemonio ed è stato tirato in ballo anche il nome diDal. Questo perché i quattro del van (ovvero Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia) oltre ad aver staccato il microfono ambientale hanno anche sparlato dei alcuni vipponi. Fra i citati il bel veneto. L’audio della confessione è stato censurato, si può udire solo “Se Oriana gli dicesse..” pronunciato da Tavassi e poi il resto – come ha detto Alfonso Signorini – “è non pubblicabile“. Prima di mostrare questo video a domanda diretta del conduttore: “Ritenete di avere detto qualche cosa che possa compromettere gli equilibri della casa del Grande Fratello?“, Donnamaria ha risposto che non ricorda con precisione, Micol ha risposto di no, Tavassi ha detto che la domanda è troppo generica e la Murgia ha ...

