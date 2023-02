Daniele Dal Moro censurato dagli autori del GFVip: la replica del VIP (VIDEO) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Daniele Dal Moro censurato dagli autori del GFVip: la replica del coinquilino. Ecco cosa è emerso Daniele Dal Moro nelle ultime ore nella Casa chiacchierando con la coinquilina Antonella Fiordelisi sul legame con Martina è stato richiamato dagli autori del Grande Fratello Vip. Il noto imprenditore veneto ha rilasciato nuove dichiarazioni su Martina Nasoni, nonchè una sua ex fiamma che è entrata nelle scorse puntate in Casa in qualità di ospite per alcuni giorni. Leggi anche –> “Se vuoi ti insegno l’eleganza”: Giaele De Donà e il battibecco infuocato con Antonella La censura ad alcune dichiarazioni…. Il vippone si è confidato con l’amica Antonella tornando a parlare nuovamente di Martina e rivelando ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 febbraio 2023)Daldel: ladel coinquilino. Ecco cosa è emersoDalnelle ultime ore nella Casa chiacchierando con la coinquilina Antonella Fiordelisi sul legame con Martina è stato richiamatodel Grande Fratello Vip. Il noto imprenditore veneto ha rilasciato nuove dichiarazioni su Martina Nasoni, nonchè una sua ex fiamma che è entrata nelle scorse puntate in Casa in qualità di ospite per alcuni giorni. Leggi anche –> “Se vuoi ti insegno l’eleganza”: Giaele De Donà e il battibecco infuocato con Antonella La censura ad alcune dichiarazioni…. Il vippone si è confidato con l’amica Antonella tornando a parlare nuovamente di Martina e rivelando ...

