Dani Alves dopo la conferma del carcere non mangia e non parla più

Martedì scorso il Tribunale ha deciso che Dani Alves dovrà stare ancora in carcere dopo il caso di violenza sessuale ai danni di una donna in discoteca. Il calciatore si trova rinchiuso al Brians 2 e pare essersi reso conto della concreta possibilità di dover passare diverso tempo dietro le sbarre. Ed è in tal senso che il programma televisivo spagnolo Cuatro al día ha rivelato in che modo il brasiliano abbia reagito alla sentenza. Da quanto si apprende, dopo la conferma del carcere da parte del Tribunale di Barcellona, Dani Alves era sotto shock, molto provato dal punto di vista psichico. Sembra che sia rimasto in silenzio per tutta la mattinata e che addirittura sia voluto restare solo nella sua cella senza uscire neppure per ...

