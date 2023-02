Dall'infanzia, spesso segnata da esclusione o bullismo, alla persecuzione della persona oggetto del suo interesse. La professoressa Dell’Osso, Ordinario di Psichiatria a Pisa, ci guida a scoprire che cosa accade nella mente di un (o una!) stalker, passo dopo passo. Attraverso la sindrome di Desdemona e la comunità degli "involountary celibates". Per provare a capire le ragioni di un fenomeno psichico che ha radici nella nostra cultura (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sentimenti di vuoto e di rabbia. Instabilità dell’immagine di sé e degli affetti. Allucinazioni e deliri. Sono alcuni degli “Scherzi della mente” che avvengono nella testa di uno stalker: così li racconta Liliana Dell’Osso, Professore Ordinario di Psichiatria dell’Università di Pisa e Presidente Eletto della Società Italiana di Psichiatria. Al tema è dedicato uno degli incontri del festival Cervello&Cinema in cui nove scienziati di prestigio internazionale introducono sette film cult sugli Scherzi della mente, appunto (dal 27 febbraio al 5 marzo all’Anteo Spazio Cinema di Milano, qui il programma). Per l’incontro ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sentimenti di vuoto e di rabbia. Instabilità dell’immagine di sé eaffetti. Allucinazioni e deliri. Sono alcuni“Scherzi” che avvengonotesta di uno: così li racconta Liliana, Professoredidell’Università die Presidente ElettoSocietà Italiana di. Al tema è dedicato unoincontri del festival Cervello&Cinema in cui nove scienziati di prestigio internazionale introducono sette film cult sugli Scherzi, appunto (dal 27 febbraio al 5 marzo all’Anteo Spazio Cinema di Milano, qui il programma). Per l’incontro ...

