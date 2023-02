Dalla parte di chi è al fronte

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Odessa, dal nostro inviato. Fra i miei amici più stretti, e dai quali più regolarmente dissento, annovero Mao Valpiana e la sua Azione nonviolenta. Grazie a lui e al Movimento nonviolento, “nell’ambito della mobilitazione di Europe for Peace” vengo a sapere della “Campagna di obiezione alla guerra”: guardami, signore, signora,tentazione di fare dell’ironia sull’amore per i titoli e le sigle. E’ un fatto che la Campagna ha in questi giorni sviluppi cui assegna una speciale importanza, e in particolare la visita comune in Italia di tre giovani donne, militanti a sostegno di obiettori di coscienza, renitenti alla leva e disertori russi, bielorussi e ucraini. Si chiamano Kateryna Lanko, Darya Berg e Olga Karach. Lanko è ucraina ed è l’unica a condurre la sua azione nonviolenta e per l’obiezione di coscienza dal suo paese, da Kyiv, e mi auguro sinceramente che possa ...