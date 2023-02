Dalla mitica sigla del «Maurizio Costanzo Show» a «Se telefonando» cantata da Mina | tutta la musica di un grande paroliere – I video

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore, ma anche musicista e, morto oggi a Roma all’età di 84 anni, nutriva infatti una gran passione per il sassofono. Più volte, in particolare durante le puntate di Buona Domenica e del, lo si è visto destreggiarsi e divertirsi con il suo sax, pur non essendo mai stato considerato un musicista vero e proprio.è stato però anche un elegantele. Il suo repertorio è molto minimale ed è composto da circa 10 brani, alcuni dei quali hanno però segnato la storia dellaitaliana, diventando dei veri e propri classici. Su tutti svetta Se, originariamente pensata come ...