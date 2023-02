Dalla chiesa ucraina di Roma cento camion di aiuti (Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - “Una scheggia di bomba, viene da Kharkiev. Gliela regalo”. Il pezzo di ferro è concavo, ha spigoli taglienti e una croce nera incisa al centro: nelle mani grandi di Don Marco pare perdersi, arriva nelle nostre portando il peso di un dolore sconosciuto. Fermi e brillanti su una barba nera e un corpo imponente, gli occhi azzurri di Don Marco Yaroslav Semehen, presidente dell'associazione religiosa Santa Sofia per i cattolici ucraini a Roma e Rettore della Basilica di Santa Sofia, si sono bagnati più di una volta, nel corso della conversazione con l'AGI nel giorno dell'anniversario dell'invasione del suo Paese. Di politica non serve parlare, lui ha in mano i corpi e le anime di chi le scelte della politica le subisce: nella periferia di Roma, Boccea, sotto le cupole orientali della splendida chiesa di rito cattolico bizantino dal ... Leggi su agi (Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - “Una scheggia di bomba, viene da Kharkiev. Gliela regalo”. Il pezzo di ferro è concavo, ha spigoli taglienti e una croce nera incisa al centro: nelle mani grandi di Don Marco pare perdersi, arriva nelle nostre portando il peso di un dolore sconosciuto. Fermi e brillanti su una barba nera e un corpo imponente, gli occhi azzurri di Don Marco Yaroslav Semehen, presidente dell'associazione religiosa Santa Sofia per i cattolici ucraini ae Rettore della Basilica di Santa Sofia, si sono bagnati più di una volta, nel corso della conversazione con l'AGI nel giorno dell'anniversario dell'invasione del suo Paese. Di politica non serve parlare, lui ha in mano i corpi e le anime di chi le scelte della politica le subisce: nella periferia di, Boccea, sotto le cupole orientali della splendidadi rito cattolico bizantino dal ...

