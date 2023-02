Dal silenzio ai 12 punti “per la pace”. Come cambia la linea cinese secondo Fasulo (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Cina ha pubblicato — in occasione del primo anno di guerra — il suo documento di posizionamento sul conflitto russo in Ucraina. Da una valutazione complessiva è praticamente certo che Pechino non punti Come obiettivo alla risoluzione della crisi ucraina nelle prossime settimane o mesi. In Cina c’è consapevolezza che la Russia controlli ancora troppa parte del territorio ucraino affinché Kiev possa anche solo pensare a una mediazione. Lo stesso a Mosca, dove figure ancora influenti della gerarchia Come l’ex presidente e premier Dmitri Medvedev rilanciano sulla “vittoria” prima di “una nuova Helsinki”. I 12 punti di Pechino Il documento è composto da 12 punti aperti e non è un piano d’azione per la pace, ma una “Posizione sulla soluzione politica della crisi ucraina”. Si parla di ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Cina ha pubblicato — in occasione del primo anno di guerra — il suo documento di posizionamento sul conflitto russo in Ucraina. Da una valutazione complessiva è praticamente certo che Pechino nonobiettivo alla risoluzione della crisi ucraina nelle prossime settimane o mesi. In Cina c’è consapevolezza che la Russia controlli ancora troppa parte del territorio ucraino affinché Kiev possa anche solo pensare a una mediazione. Lo stesso a Mosca, dove figure ancora influenti della gerarchial’ex presidente e premier Dmitri Medvedev rilanciano sulla “vittoria” prima di “una nuova Helsinki”. I 12di Pechino Il documento è composto da 12aperti e non è un piano d’azione per la, ma una “Posizione sulla soluzione politica della crisi ucraina”. Si parla di ...

