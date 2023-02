Dal caldo al gelo russo, previsioni meteo di un weekend eccezionale (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Quattro mesi in 24 ore: sono eccezionali le previsioni meteo di questo weekend. Mentre domani, sabato 25 febbraio, sembrerà di essere ad aprile con temperature totalmente primaverili, il giorno dopo – domenica 26 febbraio – sembrerà di essere a Natale o a Santo Stefano, con neve al Nord fino a quote basse. Antonio Sanò, fondatore de iLmeteo.it, spiega dunque che in 24 ore passeremo da condizioni tipiche di fine aprile a condizioni natalizie: un ritorno al passato di 4 mesi, dopo aver assaporato un anticipo di piena primavera. Un ribaltone eccezionale in quanto avverrà in poche ore, al massimo in una giornata, dalla sera del sabato alla sera della domenica faremo un salto meteo impressionante. Un triplo salto carpiato potremmo dire: infatti passeremo dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Quattro mesi in 24 ore: sono eccezionali ledi questo. Mentre domani, sabato 25 febbraio, sembrerà di essere ad aprile con temperature totalmente primaverili, il giorno dopo – domenica 26 febbraio – sembrerà di essere a Natale o a Santo Stefano, con neve al Nord fino a quote basse. Antonio Sanò, fondatore de iL.it, spiega dunque che in 24 ore passeremo da condizioni tipiche di fine aprile a condizioni natalizie: un ritorno al passato di 4 mesi, dopo aver assaporato un anticipo di piena primavera. Un ribaltonein quanto avverrà in poche ore, al massimo in una giornata, dalla sera del sabato alla sera della domenica faremo un saltoimpressionante. Un triplo salto carpiato potremmo dire: infatti passeremo dal ...

