Dai suoi salotti raccontò il Paese: l'Italia piange il re del talk-show (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, sceneggiatore, scopritore di talenti come pochi: questo è Maurizio Costanzo, l'anchorman numero uno per eccellenza. Nato a Roma il 28 agosto del 1938 e scomparso all'età di 84 anni. La sua carriera comincia nel 1956, a soli diciotto anni, come cronista nel quotidiano romano Paese Sera. Nel 1963 esordisce come autore radiofonico per uno spettacolo affidatogli da Luciano Rispoli a Radio Rai dal titolo Canzoni e nuvole, condotto da Nunzio Filogamo. Nel 1966 è coautore del testo della canzone Se telefonando, scritto insieme con Ghigo De Chiara, con musica di Ennio Morricone e portata al successo da Mina. Nel 1976 è ideatore e conduttore di numerosi spettacoli televisivi improntati su un genere nuovo a quell'epoca per la tv Italiana: il talk-show. Nasce sulla Rai Bontà ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, sceneggiatore, scopritore di talenti come pochi: questo è Maurizio Costanzo, l'anchorman numero uno per eccellenza. Nato a Roma il 28 agosto del 1938 e scomparso all'età di 84 anni. La sua carriera comincia nel 1956, a soli diciotto anni, come cronista nel quotidiano romanoSera. Nel 1963 esordisce come autore radiofonico per uno spettacolo affidatogli da Luciano Rispoli a Radio Rai dal titolo Canzoni e nuvole, condotto da Nunzio Filogamo. Nel 1966 è coautore del testo della canzone Se telefonando, scritto insieme con Ghigo De Chiara, con musica di Ennio Morricone e portata al successo da Mina. Nel 1976 è ideatore e conduttore di numerosi spettacoli televisivi improntati su un genere nuovo a quell'epoca per la tvna: il. Nasce sulla Rai Bontà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavidPuente : Ieri sera sono stato convocato dai Carabinieri per ricevere una buona notizia: la richiesta di rinvio a giudizio pe… - putino : Oleh Mudrak è stato catturato dai russi, torturato e fatto morire di fame per sei mesi per aver difeso Mariupol. Ol… - LucaBizzarri : Questa è la sinistra intellettuale, quella che perde le elezioni e si chiede come mai. La casa editrice censura Ro… - RLapidato : RT @girasole141: La differenza tra Anto e Edo è una sola , lui l'ha sempre lasciata da sola correndo dai suoi 'amici' lei anche come questa… - tempoweb : Addio a #MaurizioCostanzo Dai suoi salotti raccontò il Paese: l'Italia piange il re del talk-show #24febbraio… -