"Da qui è facile...", lo scrittore Nori gela Gruber: la verità sui russi e la guerra (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo l'invasione russa dell'Ucraina le lezioni di Paolo Nori su Dostoevskij furono sospese dall'università Bicocca di Milano, provocando un grande dibattito. A un anno dall'inizio della guerra lo scrittore è intervenuto venerdì 24 febbraio a Otto e mezzo, su La7, ospite di Lilli Gruber, con argomentazioni che smontano un certo racconto della russia nei Paesi come il nostro. "Il clima oggi in Italia è diverso da quei primi momenti, però la cosa che mi colpisce molto è l'impressione che hanno gli occidentali, e gli italiani in particolare, della russia", afferma Nori. A cosa si riferisce? "In luglio sono andato a Pietroburgo e due riviste mi hanno chiesto di scrivere dei pezzi su questo viaggio - racconta a Gruber - la domanda che mi hanno fatto ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo l'invasione russa dell'Ucraina le lezioni di Paolosu Dostoevskij furono sospese dall'università Bicocca di Milano, provocando un grande dibattito. A un anno dall'inizio dellaloè intervenuto venerdì 24 febbraio a Otto e mezzo, su La7, ospite di Lilli, con argomentazioni che smontano un certo racconto dellaa nei Paesi come il nostro. "Il clima oggi in Italia è diverso da quei primi momenti, però la cosa che mi colpisce molto è l'impressione che hanno gli occidentali, e gli italiani in particolare, dellaa", afferma. A cosa si riferisce? "In luglio sono andato a Pietroburgo e due riviste mi hanno chiesto di scrivere dei pezzi su questo viaggio - racconta a- la domanda che mi hanno fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Allegri a #DAZN: 'C’era un po’ di stanchezza, ma non è facile giocare qui, tutte fanno fatica. #DiMaria dà sereni… - tempoweb : 'Da qui è facile...', lo scrittore #PaoloNori spiazza #Gruber: i russi sono per la #guerra #24febbraio… - tessatweets2 : RT @LenardonFrank: @juanito92x Il Friburgo è una bella squadra e farà un grande torneo, sono comunque contento di quanto fatto dai ragazzi… - La7tv : #ottoemezzo Paolo Nori: 'La maggioranza dei russi non tace, parla, semplicemente non la pensa come noi. Per gli alt… - calledope : Quanto all'alta percentuale di canestri da 2 punti è dovuta anche a un sistema di gioco che è comunque variabile e… -