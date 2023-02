“Da noi… a ruota libera” | le anticipazioni e gli ospiti di domenica 26 febbraio 

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 24 febbraio 2023)26 febbraio, su Rai1 alle 17:20, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da”, il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ognisi intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loronel verso giusto.di questa puntata, pronti a raccontarsi, mettersi in gioco e farsi sorprendere, saranno: Marisa Laurito, personaggio dai mille talenti, ripercorrerà la sua straordinaria carriera che l’ha vista protagonista di spettacoli, film e fiction, tra cui, recentemente, la fortunata “Mina Settembre 2”; Isabella Ferrari e Maurizio Lastrico, entrambi nel cast di ...