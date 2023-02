Da Mare Fuori a Sopravvissuti, intervista esclusiva a Giacomo Giorgio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Da Mare Fuori a Sopravvissuti, davvero Giacomo Giorgio è il più promettente dei nuovi interpreti della fiction italiana. E noi lo abbiamo intervistato a Sanremo in esclusiva. Giovane attore, già tante esperienze in tv, a Sanremo come ospite. Quali sono le tue sensazioni? “Sto molto bene, sono molto felice ed anche molto emozionato e soprattutto è anche una rivalsa ed un premio essere qui, su uno dei palchi più importanti del mondo ed essere riusciti a toccare il cuore di, pare, 80 milioni di persone.” Mare Fuori è un prodotto napoletano che è diventato ormai internazionale. Le emozioni che hai provato nell’avere anche qui, a Sanremo, questa accoglienza? “L’affetto del pubblico è commuovente. Ovunque andiamo è sempre così, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Da, davveroè il più promettente dei nuovi interpreti della fiction italiana. E noi lo abbiamoto a Sanremo in. Giovane attore, già tante esperienze in tv, a Sanremo come ospite. Quali sono le tue sensazioni? “Sto molto bene, sono molto felice ed anche molto emozionato e soprattutto è anche una rivalsa ed un premio essere qui, su uno dei palchi più importanti del mondo ed essere riusciti a toccare il cuore di, pare, 80 milioni di persone.”è un prodotto napoletano che è diventato ormai internazionale. Le emozioni che hai provato nell’avere anche qui, a Sanremo, questa accoglienza? “L’affetto del pubblico è commuovente. Ovunque andiamo è sempre così, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Viva Rai2, Mare Fuori, La Porta Rossa, Boomerissima, Boss in Incognito, Belve, Stasera tutto è possibile, Dalla str… - trash_italiano : Giulia Salemi a R101: 'a Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vi… - GQitalia : Nicolas Maupas è uno dei protagonisti della serie cult 'Mare Fuori'. «Non mi aspettano un successo del genere. A vo… - Alessia22774692 : Mare Fuori in sketch?? #MareFuori3 #MareFuori #sketch - Non_nelmionome : Le grandi case di moda per la Milano fashion week hanno scelto come testimonial gli attori della serie di mare fuor… -