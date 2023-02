Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaGazzettaWeb : Da Lecce a Città del Messico, ritrova la fede smarrita e diventa sacerdote -

Un evento che, dopo un periodo iniziale di ribellione alla fede, lo spinse a lasciare la professione e a viaggiare fino inassecondando una vocazione che era sempre stata presente. Gli studi ...Da avvocato di successo in Italia a sacerdote in una remota provincia del. Questa la storia di Carlo dei Lazzaretti , che a 70 anni ha deciso di stravolgere la sua ... lasciando la sua...

Da Lecce al Messico, avvocato in pensione diventa sacerdote a 70 anni TGCOM

Avvocato in pensione diventa sacerdote a 70 anni: da Lecce al Messico, la nuova vita dopo la morte della moglie Virgilio

“Omaggio a Paco de Lucia”: a Trepuzzi la tappa annuale del ... Provincia di Lecce

Vari appuntamenti in provincia di Lecce Spazio Aperto Salento

Prima a Lecce per il simbolo del calcio messicano Memo Ochoa ... Calcio Lecce

Da Lecce al Messico, da avvocato di successo a sacerdote: è la storia di Carlo dei Lazzaretti, che a 70 anni ha deciso di stravolgere la sua quotidianità di pensionato, vedovo, padre di tre figli e no ...Da avvocato di successo in Italia a sacerdote in una remota provincia del Messico. È la storia di Carlo dei Lazzaretti ... padre di tre figli e nonno di 5 nipoti, lasciando Lecce natale, la sua città ...