"Da chi prendi tu i soldi": Fedez contro Selvaggia Lucarelli, finisce in rissa (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo il caso dei pandori di Chiara Ferragni, adesso scoppia quello delle uova di Pasqua di Fedez. Ad alimentare la polemica c'è ancora una volta Selvaggia Lucarelli, che dalle colonne del Fatto Quotidiano ha accusato il rapper di mascherare un'operazione commerciale dietro la facciata della solidarietà: “Il suo uovo pasquale fa beneficenza a Carlo De Benedetti”. La replica del diretto interessato non è tardata ad arrivare. “La tua ossessione nei miei confronti - ha esordito Fedez all'indirizzo di Selvaggia Lucarelli - oggi ha credo superato un limite e ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisce che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro tra l'altro, quando in realtà io faccio beneficenza per una fondazione che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo il caso dei pandori di Chiara Ferragni, adesso scoppia quello delle uova di Pasqua di. Ad alimentare la polemica c'è ancora una volta, che dalle colonne del Fatto Quotidiano ha accusato il rapper di mascherare un'operazione commerciale dietro la facciata della solidarietà: “Il suo uovo pasquale fa beneficenza a Carlo De Benedetti”. La replica del diretto interessato non è tardata ad arrivare. “La tua ossessione nei miei confronti - ha esorditoall'indirizzo di- oggi ha credo superato un limite e ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisce che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro tra l'altro, quando in realtà io faccio beneficenza per una fondazione che si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... becca22cr7 : @NandoPiscopo1 @unclesinger39 @Spina14_acm tua opinione che non sai con chi parli, prendi tweet di argomenti divers… - jemaiunagioia_9 : @AurysKitchen Ecco da chi prendi tanta bravura. Complimenti alla mamma ?? - LucchettiFranco : @Maux735 @SergioIesu @FBiasin Ma perché vi dovete inventare notizie dalla Cina come se aveste degli inviati lì???????… - ValentinaCozz12 : @Barymax2 c’è chi stacca il microfono per pudore e chi lo fa con 6 persone in camera… Prendi un malox ammó - 2Nostalgico : @la_kuzzo Se non vi piace andatevene. Ha vinto la destra, ora va così. La maggioranza di chi ha votato vuole questo… -