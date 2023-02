"Da Biden prima dell’estate": la missione in Usa di Meloni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo l'incontro tra Tajani e Blinken a New York, sono emerse prime indiscrezioni sulla futura visita del presidente del consiglio alla Casa Bianca Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo l'incontro tra Tajani e Blinken a New York, sono emerse prime indiscrezioni sulla futura visita del presidente del consiglio alla Casa Bianca

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : É Storia. @POTUS che arriva in #Ukraina il giorno prima del discorso di #Putin e passeggia con @ZelenskyyUa davanti… - Gian_Santovito : RT @strange_days_82: Dibattito tra Parenzo e Borgonovo. Parenzo :'I carri armati di Putin hanno iniziato una guerra il 24 febbraio del 2022… - mattiachka : RT @sconnesso_: Travaglio boom?????Severgnini e il Corriere: 'chiunque mette in dubbio che #Biden è un santo viene additato in prima pagina… - magicamirta : RT @sconnesso_: Travaglio boom?????Severgnini e il Corriere: 'chiunque mette in dubbio che #Biden è un santo viene additato in prima pagina… - blackhorseie : RT @strange_days_82: Dibattito tra Parenzo e Borgonovo. Parenzo :'I carri armati di Putin hanno iniziato una guerra il 24 febbraio del 2022… -