Cure ai disabili nel Lazio | Fish | “Sanità garantita a tutti”

La Fish Lazio esprime vivo apprezzamento per l'adozione delle "Linee d'indirizzo regionali per l'organizzazione dei percorsi assistenziali rivolti alle persone con disabilità complessa e/o cognitivo-relazionale" e implementazione nelle Aziende Ospedaliere, Presidi Ospedalieri, Policlinici Universitari, IRCSS, della Regione Lazio del servizio TOBIA (Team Operativo per Bisogni Individuali Assistenziali), approvate con Determinazione – GSA N. G01769 13/02/2023 della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio. Le Linee d'indirizzo rappresentano un traguardo importante per la predisposizione di percorsi di cura e assistenza per persone con disabilità che, a causa di molteplici motivi, hanno frequentemente grandi difficoltà ad accedere a prestazioni ...

