Cultura e sostenibilità: alleanza tra le Camere di commercio di Bergamo e Brescia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Bergamo. ‘Crescere insieme’ è il motto di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 ed è quello che meglio sintetizza lo spirito della cooperazione rafforzata avviata dalle Camere di commercio delle due città. Crescere insieme, quindi, facendo leva sui fiori all’occhiello dei due territori: le imprese. Del resto, le due province insieme condividono il primato della seconda manifattura d’Europa – dopo quella tedesca –, con circa 10 miliardi di valore aggiunto e oltre 160 mila addetti. Bergamo e Brescia hanno nel DNA il valore del lavoro e una radicata Cultura d’impresa. I primi progetti comuni, presentati giovedì 23 febbraio nella sala Giunta della Camera di commercio di Bergamo alla presenza ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 febbraio 2023). ‘Crescere insieme’ è il motto diCapitale Italiana della2023 ed è quello che meglio sintetizza lo spirito della cooperazione rafforzata avviata dalledidelle due città. Crescere insieme, quindi, facendo leva sui fiori all’occhiello dei due territori: le imprese. Del resto, le due province insieme condividono il primato della seconda manifattura d’Europa – dopo quella tedesca –, con circa 10 miliardi di valore aggiunto e oltre 160 mila addetti.hanno nel DNA il valore del lavoro e una radicatad’impresa. I primi progetti comuni, presentati giovedì 23 febbraio nella sala Giunta della Camera didialla presenza ...

