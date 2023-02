Crisi ipoglicemica: come riconoscerla e intervenire in tempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Crisi ipoglicemica, riguarda tutte quelle persone che soffrono di diabete. E’ importante qualora si manifesti, come riconoscerla e soprattutto che cosa fare nell’immediato. L’intervallo dei valori glicemici si trova compreso tra i 70 e i 110 milligrammi per decilitro (mg/dL). La Crisi sopraggiunge quando il glucosio nel sangue, scende al di sotto dei 70mg/dL, determinando appunto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) La, riguarda tutte quelle persone che soffrono di diabete. E’ importante qualora si manifesti,e soprattutto che cosa fare nell’immediato. L’intervallo dei valori glicemici si trova compreso tra i 70 e i 110 milligrammi per decilitro (mg/dL). Lasopraggiunge quando il glucosio nel sangue, scende al di sotto dei 70mg/dL, determinando appunto ... TAG24.

