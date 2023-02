Cresce la tensione Gli studenti di destra bruciano la circolare Perquisizioni della Digos (Di venerdì 24 febbraio 2023) Striscione davanti al Leonardo da Vinci, la scuola della preside Savino. Il "Blocco studentesco" (vicino a Casapound): 'Liberi di lottare'. La polizia a casa degli accusati delle botte di sabato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Striscione davanti al Leonardo da Vinci, la scuolapreside Savino. Il "Blocco studentesco" (vicino a Casapound): 'Liberi di lottare'. La polizia a casa degli accusati delle botte di sabato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mimmogammella2 : RT @stefaniatalpo: La Russia ha tolto il riconoscimento alla #Moldavia di Stato indipendente. Cresce la tensione in #Georgia. Mosca dice(si… - GramsciAG : RT @stefaniatalpo: La Russia ha tolto il riconoscimento alla #Moldavia di Stato indipendente. Cresce la tensione in #Georgia. Mosca dice(si… - Ale_Is_Back : RT @stefaniatalpo: La Russia ha tolto il riconoscimento alla #Moldavia di Stato indipendente. Cresce la tensione in #Georgia. Mosca dice(si… - Bu39159456 : RT @stefaniatalpo: La Russia ha tolto il riconoscimento alla #Moldavia di Stato indipendente. Cresce la tensione in #Georgia. Mosca dice(si… - civico_x : RT @stefaniatalpo: La Russia ha tolto il riconoscimento alla #Moldavia di Stato indipendente. Cresce la tensione in #Georgia. Mosca dice(si… -