Covid: poche vaccinazioni, chiude Palazzo delle Scintille (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Da mercoledì 1° marzo chiuderà il Centro vaccinale del Palazzo Scintille di Milano. L'attività vaccinale anti Covid - 19 sarà spostata al Padiglione Ponti della Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Da mercoledì 1° marzorà il Centro vaccinale deldi Milano. L'attività vaccinale anti- 19 sarà spostata al Padiglione Ponti della Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PonzoniDaniele : @antoniodevinc1 @Alessiossl17 @gippu1 Che Roma e Lazio giocassero all’Olimpico a 24h di distanza poteva accadere a… - GiancarloBacco : @itsmeback_ Buongiorno Sabrina,mi sono espresso al riguardo,il 5 gennaio 2021 entro in ospedale, in poche parole i… - Anthony66133202 : I segni che la pandemia sia stata solo l’inizio di una gestione autoritaria della società si colgono oggi nei piani… - elisaperego78 : @CoyaudSylvie @Omo_Salvadego__ @tonyscalari @valigiablu A ottobre 2020 sapevamo gia' degli effetti di lungo corso d… - Calzo1979 : @sbonaccini @CremaschiG Anche in azienda da noi abbiamo avuto il Covid ma la produzione fatturato e utili sono aumentati......poche pippe -