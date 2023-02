Covid oggi Italia, 29.443 contagi e 244 morti nell’ultima settimana (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lieve risalita per i contagi Covid in Italia, ma morti in calo. Nella settimana dal 17 al 23 febbraio si sono registrati 29.443 nuovi casi di Covid-19, in aumento del 3,8% rispetto alla settimana precedente (quando erano 28.354). Sono stati 244 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 18,4% rispetto alla settimana precedente (quando erano 299). Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19. E’ in lieve aumento il tasso di positività nell’ultima settimana: si attesta a quota 5,8%, con una variazione di 0,5 punti percentuali in più rispetto alla settimana ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lieve risalita per iin, main calo. Nelladal 17 al 23 febbraio si sono registrati 29.443 nuovi casi di-19, in aumento del 3,8% rispetto allaprecedente (quando erano 28.354). Sono stati 244 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 18,4% rispetto allaprecedente (quando erano 299). Sono i dati del bollettinole del ministero della Salute, che fotografano l’andamento della situazione epidemiologica da-19. E’ in lieve aumento il tasso di positività: si attesta a quota 5,8%, con una variazione di 0,5 punti percentuali in più rispetto alla...

