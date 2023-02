Covid, le notizie. In Italia 29.443 casi e 244 decessi nell'ultima settimana. LIVE (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo rileva il rapporto settimanale dell'Istituto superiore di sanità che segnala come solo 4 regioni sono a rischio alto, 10 a rischio moderato e 7 basso. Per l'Iss inoltre Rt in aumento a 0,91, ma sotto la soglia epidemica. Resta stabile l'incidenza a 50 casi ogni 100mila abitanti. Intanto un rapporto dell'Ocse segnala di investire maggiormente nei sistemi sanitari per consentire ai nostri Paesi di non farsi cogliere impreparati e resistere in modo più efficace a futuri "shock" pandemici Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo rileva il rapportole dell'Istituto superiore di sanità che segnala come solo 4 regioni sono a rischio alto, 10 a rischio moderato e 7 basso. Per l'Iss inoltre Rt in aumento a 0,91, ma sotto la soglia epidemica. Resta stabile l'incidenza a 50ogni 100mila abitanti. Intanto un rapporto dell'Ocse segnala di investire maggiormente nei sistemi sanitari per consentire ai nostri Paesi di non farsi cogliere impreparati e resistere in modo più efficace a futuri "shock" pandemici

