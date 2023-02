Covid Italia, Rt in aumento a 0,91 ma sotto soglia epidemica (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nel periodo 1-14 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici “è stato pari a 0,91 (intervallo 0,84-1,01), in aumento rispetto alla settimana precedente ma sotto la soglia epidemica”. Lo sottolinea il report Covid con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lieve aumento ma rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,93 (0,88-0,98) al 14 febbraio contro Rt=0,91 (0,86-0,95) al 7 febbraio”, evidenzia il report. Sostanzialmente stabile l’incidenza settimanale a livello nazionale: 50 ogni 100.000 abitanti (17-23 febbraio) contro 48 ogni 100mila abitanti (10-16 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nel periodo 1-14 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici “è stato pari a 0,91 (intervallo 0,84-1,01), inrispetto alla settimana precedente mala”. Lolinea il reportcon i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. “L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lievema rimanela: Rt=0,93 (0,88-0,98) al 14 febbraio contro Rt=0,91 (0,86-0,95) al 7 febbraio”, evidenzia il report. Sostanzialmente stabile l’incidenza settimanale a livello nazionale: 50 ogni 100.000 abitanti (17-23 febbraio) contro 48 ogni 100mila abitanti (10-16 ...

