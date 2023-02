Covid: Iss, reinfezioni in lieve calo intorno al 29% (Di venerdì 24 febbraio 2023) Milano, 24 feb. (Adnkronos Salute) - Sono in lieve calo le reinfezioni Covid in Italia. Nell'ultima settimana monitorata rappresentano il 29,2% del totale casi segnalati, contro il 29,9% della settimana precedente, secondo i dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità via Twitter nell'ambito del monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Milano, 24 feb. (Adnkronos Salute) - Sono inlein Italia. Nell'ultima settimana monitorata rappresentano il 29,2% del totale casi segnalati, contro il 29,9% della settimana precedente, secondo i dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità via Twitter nell'ambito del monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... istsupsan : #Covid19 ??Qual è l'efficacia contro la malattia grave del booster bivalente per le persone sopra i 60 anni? Pubblic… - istsupsan : ??Ringraziamo il #personalesanitario e tutti coloro che ci hanno protetto, ci proteggono e continueranno a protegger… - LukeDuke1268 : RT @LucaG16172888: #Iniezioni associate a #Mortalità Importante articolo italiano in #Preprint che analizza i dati #Inglesi di mortalità p… - roZZZZZZZZo : RT @LucaG16172888: #Iniezioni associate a #Mortalità Importante articolo italiano in #Preprint che analizza i dati #Inglesi di mortalità p… - CittadinidiTwtt : RT @istsupsan: ??Monitoraggio #COVID19, online le slide dell'ultima settimana ??incidenza di nuovi casi stabile ?? tasso di occupazione sosta… -