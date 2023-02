Covid, indice di contagio in aumento, quattro regioni a rischio alto – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 24 febbraio 2023) indice di contagio in aumento, incidenza stabile e terapie intensive in calo. Con quattro regioni a rischio alto. Sono questi i dati salienti del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Nel periodo tra il primo e il 14 febbraio l’indice di contagio Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (con un range 0,84-1,01), in aumento rispetto alla settimana precedente ma sotto la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lieve aumento ma rimane sotto la soglia epidemica. L’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti è invece ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023)diin, incidenza stabile e terapie intensive in calo. Con. Sono questi i dati salienti deldell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Nel periodo tra il primo e il 14 febbraio l’diRt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,91 (con un range 0,84-1,01), inrispetto alla settimana precedente ma sotto la soglia epidemica. L’di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lievema rimane sotto la soglia epidemica. L’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti è invece ...

