Covid in Toscana: 6 morti, oggi 24 febbraio. E 277 nuovi contagi. 173 ricoveri (5 in terapia intensiva) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono 6 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 24 febbraio 2023. Si tratta di 3 uomini e 3 donne con età media di 86 anni. Sono 277 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 63 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 214 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono 6 iper coronavirus, in242023. Si tratta di 3 uomini e 3 donne con età media di 86 anni. Sono 277 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 63 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 214 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

