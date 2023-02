Costretto a cambiare scuola, ragazzo di destra minacciato di morte (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Hanno creato un clima infame». Un'accusa, quella pronunciata da Bettino Craxi nel 1992 uscendo dalla casa di Sergio Moroni, il dirigente del Psi suicidatosi dopo aver ricevuto due avvisi di garanzia, che ben si confà all'aria che si respira in questi giorni a Firenze. Basti pensare che uno degli attivisti di Azione Giovani coinvolti nella rissa di sabato scorso di fronte al liceo Michelangiolo è stato minacciato di morte. Prima, con delle scritte. Apparse sul muro posto di fronte all'ingresso della sua classe (e cancellate dalla scuola alla velocità della luce). Poi con degli sguardi, dei gesti orrendi da rivolgere ad un diciassettenne, come ad esempio il coltello che taglia la gola. Infine con delle urla, sguaiate, lanciate dal branco contro il minorenne durante la ricreazione. Una situazione divenuta intollerabile. Alla quale va ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Hanno creato un clima infame». Un'accusa, quella pronunciata da Bettino Craxi nel 1992 uscendo dalla casa di Sergio Moroni, il dirigente del Psi suicidatosi dopo aver ricevuto due avvisi di garanzia, che ben si confà all'aria che si respira in questi giorni a Firenze. Basti pensare che uno degli attivisti di Azione Giovani coinvolti nella rissa di sabato scorso di fronte al liceo Michelangiolo è statodi. Prima, con delle scritte. Apparse sul muro posto di fronte all'ingresso della sua classe (e cancellate dallaalla velocità della luce). Poi con degli sguardi, dei gesti orrendi da rivolgere ad un diciassettenne, come ad esempio il coltello che taglia la gola. Infine con delle urla, sguaiate, lanciate dal branco contro il minorenne durante la ricreazione. Una situazione divenuta intollerabile. Alla quale va ...

