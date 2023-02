**Costanzo: Sgarbi, 'non è morto, perché muore chi non lascia eredità'** (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Maurizio Costanzo non è morto, perché muore chi non lascia eredità di affetti, e lui l'eredità di affetti l'ha lasciata. Ha creato un modello di format televisivo senza precedenti. Quello che lui ha inventato molti anni fa, partendo da giornalista quale è sempre stato, è diventato poi show, spettacolo, teatro, musica, canzoni". A dirlo all'Adnkronos è il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, commentando la scomparsa di Maurizio Costanzo. "Lui ha fatto una grande tradizione popolare che era telegiornale, Sanremo, teatro, cinema. Ha inventato un concept che racconta la realtà come un telegiornale ma la apre a servizio del mondo, con degli ospiti che ogni sera sono chiamati a raccontare la loro storia individuale". Tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Maurizio Costanzo non èchi nondi affetti, e lui l'di affetti l'hata. Ha creato un modello di format televisivo senza precedenti. Quello che lui ha inventato molti anni fa, partendo da giornalista quale è sempre stato, è diventato poi show, spettacolo, teatro, musica, canzoni". A dirlo all'Adnkronos è il sottosegretario alla Cultura Vittorio, commentando la scomparsa di Maurizio Costanzo. "Lui ha fatto una grande tradizione popolare che era telegiornale, Sanremo, teatro, cinema. Ha inventato un concept che racconta la realtà come un telegiornale ma la apre a servizio del mondo, con degli ospiti che ogni sera sono chiamati a raccontare la loro storia individuale". Tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : 'Non ci credo, devo darti una brutta notizia'. Il video in diretta a La7 #MaurizioCostanzo - PivaEdoardo : VOSTRO PADRE! SI SONO D'ACCORDISSIMO VICTOIRE DE LE MERD - CodiceQ : Sono ancora troppo intontita dalla risonanza magnetica, ma voglio spendere i miei due soldi per la morte di un gior… - robdeangeliss : È morto Maurizio Costanzo, Myrta Merlino dà la notizia in diretta a Vittorio Sgarbi: 'Non ci credo, devo darti una… - infoitcultura : È morto Maurizio Costanzo, Myrta Merlino dà la notizia in diretta a Vittorio Sgarbi: “Non ci credo, devo darti una… -