Costanzo non è morto Il ricordo di Sgarbi

"Maurizio Costanzo non è morto, continua a vivere con sembianze d'altri. Ma uno come lui non se ne può andare". Se si pensa al principe dei salotti televisivi, Costanzo appunto, non si può automaticamente non pensare anche a Vittorio Sgarbi. Un legame nato anni fa, che "ancora continua e continuerà". Perché, dice il critico a Formiche.net, "Costanzo in qualche misura rappresenta il parametro della vita". Quando il sipario cala, sul palcoscenico della vita, specie una di quelle trascorse davanti alla telecamera, si parla spesso di testamento spirituale. Ma anche in questo Sgarbi riesce a sovvertire la consuetudine. Parla al presente. Perché Costanzo "ha inventato un modo di fare televisione, trasportando le informazioni dentro al teatro della realtà".

