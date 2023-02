Costanzo L’Uomo che ha Cambiato la Tv, Mediaset modifica la programmazione della prima serata (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo la morte di Maurizio Costanzo, Mediaset ha modificato il palinsesto della prima serata Mediaset, dopo la morte di Maurizio Costanzo, ha modificato il palinsesto della prima serata delle tre principali reti generaliste. Su Canale 5 spazio ad uno speciale Matrix sul giornalista. Variazioni anche nei palinsesti di Italia1 1e Rete4. Il comunicato Mediaset:"Oggi venerdì 24 febbraio, Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Maurizio Costanzo, scomparso questa mattina all'età di 84 anni. In prima serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale Matrix in collaborazione con il Tg5 ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo la morte di Mauriziohato il palinsesto, dopo la morte di Maurizio, hato il palinsestodelle tre principali reti generaliste. Su Canale 5 spazio ad uno speciale Matrix sul giornalista. Variazioni anche nei palinsesti di Italia1 1e Rete4. Il comunicato:"Oggi venerdì 24 febbraio,cambia la suaper ricordare Maurizio, scomparso questa mattina all'età di 84 anni. In, su Canale 5, va in onda lo Speciale Matrix in collaborazione con il Tg5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Oggi in prima serata #Canale5 rende omaggio a #MaurizioCostanzo con uno Speciale #Matrix in collaborazione con il… - Fontana3Lorenzo : Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo. L’Italia perde un grande giornalista, un uomo di cu… - Silvia448822 : RT @FuoriTesta1: @dreamingtom_ Parliamo di una donna che si è messo con un uomo di successo più grande di lei di 30 anni, quando lei non er… - RaffyB_68 : RT @RobbyDreamer: Si spegne a 84 anni Maurizio Costanzo, l'uomo che ha incarnato al meglio, o forse dovremmo dire al peggio, lo spirito che… - ElisabettaNobil : RT @3filetti: Sono molto scosso per la dipartita del Re della Comunicazione, Maurizio Costanzo,di cui ho avuto l’onore e il privilegio di a… -