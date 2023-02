COSTANZO, L’UOMO CHE HA CAMBIATO LA TV: LO SPECIALE PRIME TIME DI CANALE 5 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oggi, venerdì 24 febbraio, Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Maurizio COSTANZO, scomparso questa mattina all’età di 84 anni. In prima serata, su CANALE 5, va in onda lo SPECIALE Matrix in collaborazione con il Tg5 dal titolo “COSTANZO, L’UOMO che ha CAMBIATO la tv”. In studio con Nicola Porro la giornalista del TG5 Susanna Galeazzi. Il talk accenderà i riflettori sul ricordo delL’UOMO che ha raccontato la storia del nostro Paese, uno dei grandi protagonisti della storia della televisione e del giornalismo. Non mancherà il ricordo dei tanti ospiti in studio e collegati con lo SPECIALE di CANALE 5. Leggi su bubinoblog (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oggi, venerdì 24 febbraio, Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Maurizio, scomparso questa mattina all’età di 84 anni. In prima serata, su5, va in onda loMatrix in collaborazione con il Tg5 dal titolo “che hala tv”. In studio con Nicola Porro la giornalista del TG5 Susanna Galeazzi. Il talk accenderà i riflettori sul ricordo delche ha raccontato la storia del nostro Paese, uno dei grandi protagonisti della storia della televisione e del giornalismo. Non mancherà il ricordo dei tanti ospiti in studio e collegati con lodi5.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Oggi in prima serata #Canale5 rende omaggio a #MaurizioCostanzo con uno Speciale #Matrix in collaborazione con il… - Fontana3Lorenzo : Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo. L’Italia perde un grande giornalista, un uomo di cu… - caro2_carol : RT @avvclarinsolia: nel ‘91, quando l’omertà regnava, portò Falcone in tv a parlare di mafia; nel ‘92 Falcone fu ucciso dalla mafia che nel… - mariagrazialeg2 : RT @Stefano173456: Con la scomparsa di #costanzo l'italia intera perde una sua eccellenza nel mondo della sana comunicazione che ha domanda… - eleonor72462980 : RT @RobbyDreamer: Si spegne a 84 anni Maurizio Costanzo, l'uomo che ha incarnato al meglio, o forse dovremmo dire al peggio, lo spirito che… -