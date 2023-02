Costanzo, l’ex moglie lo ricorda sui social (Di venerdì 24 febbraio 2023) La scomparsa di Maurizio Costanzo è stato un fulmine a ciel sereno dato che nessuno sapeva che da una settimana era ricoverato – per delle complicanze – nella clinica Paideia a Roma, dove è morto questa mattina a soli 84 anni. Maria De Filippi, avvolta nel suo dolore, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali né alla stampa né sui social, anche se Mediaset – per rispetto – ha deciso di sospendere la messa in onda della puntata odierna di Uomini e Donne, nonostante la registrazione fosse stata fatta tempo fa. “In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo la puntata odierna di Uomini e Donne non andrà in onda“. Al suo posto è andata in onda un’altra puntata della soap Terra Amara. Amici, invece, è andato regolarmente in onda perché non ha visto coinvolta la partecipazione della conduttrice: tutta la puntata è stata incentrata su ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 febbraio 2023) La scomparsa di Maurizioè stato un fulmine a ciel sereno dato che nessuno sapeva che da una settimana era ricoverato – per delle complicanze – nella clinica Paideia a Roma, dove è morto questa mattina a soli 84 anni. Maria De Filippi, avvolta nel suo dolore, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali né alla stampa né sui, anche se Mediaset – per rispetto – ha deciso di sospendere la messa in onda della puntata odierna di Uomini e Donne, nonostante la registrazione fosse stata fatta tempo fa. “In seguito alla scomparsa di Mauriziola puntata odierna di Uomini e Donne non andrà in onda“. Al suo posto è andata in onda un’altra puntata della soap Terra Amara. Amici, invece, è andato regolarmente in onda perché non ha visto coinvolta la partecipazione della conduttrice: tutta la puntata è stata incentrata su ...

