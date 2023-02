Costanzo, il saluto di Totti “riposa in pace Maestro” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Costanzo Totti. “riposa in pace Maestro”. Francesco Totti affida il suo saluto a Maurizio Costanzo ad una storia su Instagram. Poche parole per rendere davvero il senso di cosa fosse per l’ex capitano della Roma il giornalista scomparso oggi. Un Maestro vero, un amico, un consigliere un aiuto prezioso in tanti momenti. Il suo consulente ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023). “in”. Francescoaffida il suoa Maurizioad una storia su Instagram. Poche parole per rendere davvero il senso di cosa fosse per l’ex capitano della Roma il giornalista scomparso oggi. Unvero, un amico, un consigliere un aiuto prezioso in tanti momenti. Il suo consulente ... TAG24.

