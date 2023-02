Costanzo, il dramma su Maria De Filippi: "Non è in casa" (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'amore tra Maurizio e Maria è stato "un amore che tutti noi vorremmo vivere; purtroppo, ora, è un amore che farà molto male a Maria", per dirla con le parole di Claudio Lippi. E infatti della De Filippi si sono perse le tracce dopo la notizia della morte di Maurizio Costanzo. Per il momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla scomparsa del marito: con ogni probabilità sta preparando tutti i passaggi per dare l'ultimo saluto al giornalista i cui funerali si terranno lunedì 27 febbraio alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Di certo c'è che non sta a casa. Lo ha scoperto una delle troupe de La Vita in Diretta che nel corso della puntata, si è collegata con lo studio dall'ingresso della casa di Maria e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'amore tra Maurizio eè stato "un amore che tutti noi vorremmo vivere; purtroppo, ora, è un amore che farà molto male a", per dirla con le parole di Claudio Lippi. E infatti della Desi sono perse le tracce dopo la notizia della morte di Maurizio. Per il momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla scomparsa del marito: con ogni probabilità sta preparando tutti i passaggi per dare l'ultimo saluto al giornalista i cui funerali si terranno lunedì 27 febbraio alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Di certo c'è che non sta a. Lo ha scoperto una delle troupe de La Vita in Diretta che nel corso della puntata, si è collegata con lo studio dall'ingresso delladie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASafran99 : @Tg1Rai Comprendo la tristezza per il decesso di Maurizio Costanzo, ma trovo non si possa aprire un telegiornale me… - Iaia_31886 : @FuoriTesta1 @Captain_oned @emilyndosta @dreamingtom_ Ma per me i programmi della De Filippi possono guardarli quan… -