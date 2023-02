Costanzo, il dramma di Maria De Filippi: “Dove si trova” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Claudio Lippi ha definito l’amore tra Maurizio e Maria come “un amore che tutti noi vorremmo vivere; purtroppo, ora, è un amore che farà molto male a Maria”. Dopo la notizia della morte di Maurizio Costanzo, la De Filippi sembra essere scomparsa dai radar dei media. Fino ad ora, infatti, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla scomparsa del marito. Si presume che stia organizzando tutti i dettagli per l’ultimo saluto al celebre giornalista, le cui esequie si terranno lunedì 27 febbraio alle ore 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Morte Maurizio Costanzo, il dramma di Maria Il mondo dello spettacolo e della televisione è in lutto per la scomparsa di Maurizio Costanzo, celebre giornalista e conduttore televisivo che ha segnato ... Leggi su tvzap (Di venerdì 24 febbraio 2023) Claudio Lippi ha definito l’amore tra Maurizio ecome “un amore che tutti noi vorremmo vivere; purtroppo, ora, è un amore che farà molto male a”. Dopo la notizia della morte di Maurizio, la Desembra essere scomparsa dai radar dei media. Fino ad ora, infatti, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla scomparsa del marito. Si presume che stia organizzando tutti i dettagli per l’ultimo saluto al celebre giornalista, le cui esequie si terranno lunedì 27 febbraio alle ore 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Morte Maurizio, ildiIl mondo dello spettacolo e della televisione è in lutto per la scomparsa di Maurizio, celebre giornalista e conduttore televisivo che ha segnato ...

