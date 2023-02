Costanzo | De Laurentiis | Il miglior anchorman mai esistito Scrivemmo un testo sul sesso degli italiani

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) “Ho conosciuto Maurizioalla fineAnni 70. Nel 1981 abbiamo scritto insieme unsul, che diventò un programma televisivo di grande successo da me prodotto con il titolo ‘Questa sera amore’. Da quel momento nacque una sincera amicizia, durata ben 42 anni. Credo che sia stato il’ mai”. Questo il ricordo del presidente del Napoli e produttore cinematografico Aurelio De. “La sua curiosità insaziabile – prosegue – lo portava a sperimentare in prima persona qualunque forma di spettacolo. Sceneggiatore di film sensazionali come “Una giornata particolare”, esperto e consigliori di calcio alla corte di Dan Friedkin, inventore di una chiacchiera ...