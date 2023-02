Cospito resta al 41bis, la Cassazione ha respinto il ricorso (Di venerdì 24 febbraio 2023) – La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso fatto dal legale di Alfredo Cospito sulla revoca del ‘carcere duro’. L’anarchico, in sciopero della fame da oltre 100 giorni, resta quindi in regime di 41 bis, attualmente detenuto nel reparto penitenziario dell’ospedale San Paolo di Milano. La decisione della Corte arriva dopo una lunga giornata di Camera di Consiglio. “Prendiamo atto della decisione della Corte di Cassazione. Come più volte illustrato in Parlamento, essa attiene al procedimento giurisdizionale di competenza esclusiva della magistratura nella sua piena autonomia e indipendenza”. Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alla decisione sul 41bis per Alfredo Cospito. Gli anarchici tornano in piazza a Bologna per Alfredo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 febbraio 2023) – La Corte diha rigettato ilfatto dal legale di Alfredosulla revoca del ‘carcere duro’. L’anarchico, in sciopero della fame da oltre 100 giorni,quindi in regime di 41 bis, attualmente detenuto nel reparto penitenziario dell’ospedale San Paolo di Milano. La decisione della Corte arriva dopo una lunga giornata di Camera di Consiglio. “Prendiamo atto della decisione della Corte di. Come più volte illustrato in Parlamento, essa attiene al procedimento giurisdizionale di competenza esclusiva della magistratura nella sua piena autonomia e indipendenza”. Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alla decisione sulper Alfredo. Gli anarchici tornano in piazza a Bologna per Alfredo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??#Cospito resta al #41bis. La Cassazione ha rigettato il ricorso con cui l'avvocato dell'anarchico chiedeva la revo… - matteosalvinimi : Non saranno violenza o minacce a cambiare leggi e sentenze. - fanpage : Ultim'ora La Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso dei legali di Alfredo Cospito. L’anarchico resterà deten… - cinziaspoletini : RT @Libero_official: #Cospito mon solo rimarrà al #41Bis, ma dovrà anche pagare per aver chiamato in causa gli #Ermellini che gli hanno dat… - Simona547775093 : RT @ChiodiDonatella: 'Amici', #anarchici, ora potete anche buttarvi nel fango e sporcarvi tutti, ma #Cospito resta al #41bis. E si paga pur… -