Cospito resta al 41-bis | respinto il ricorso Lui annuncia lo stop agli integratori | “Spero che dopo di me qualcuno continui la lotta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Alfredoal 41-bis.due successivi anticipi (inizialmente l’udienza era stata fissata il 20 aprile) il collegio della Prima sezione penale della Cassazione si è riunito venerdì mattina per decidere sul caso dell’anarchico in sciopero della fame da quattro mesi. I supremi giudici hanno deciso che il 55enne resterà detenuto con le modalità previste dal regime di carcere duro, che implica una serie di misure restrittive come l’isolamento, le limitazioni per l’ora d’aria e delle comunicazioni. Una volta appresa la notizia,hato di non voler più assumeree ha detto quindi di essere convinto di morire presto. “chedi me continuerà la“, ha aggiunto, ...