Cospito resta al 41 bis | la Cassazione ha rigettato il ricorso

(Di venerdì 24 febbraio 2023) È stato, dalla, ilcontro il regime carcerario del 41 bis presentato dalla difesa di Alfredo, il leader anarchico, in sciopero della fame da quasi quattro mesi, detenuto nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano. Dopo la decisione un gruppo di anarchici s'è radunato davanti alla Corte diper contestarne il verdetto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MenegazziMarina : RT @VitoPadova: #Cospito resta al 41 bis: la #Cassazione RESPINGE il ricorso. Adesso speriamo non rompa più, L'ITALIA HA PROBLEMI BEN PIÙ… - archiperrone : RT @ChrisRicchiuti: Caso Cospito, la Cassazione rigetta il ricorso: l’anarchico resta al 41 bis?? #Cospito #41bis - archiperrone : RT @fratotolo2: La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’anarchico terrorista #Cospito: resta al #41bis - PortaKittePare : RT @oiramdivito: La Cassazione ha respinto il ricorso del suo avvocato. Alfredo Cospito resta al 41 bis. - News__Italia : La Cassazione non si fa intimidire dai terroristi anarchici: il bombarolo Cospito resta al 41bis: -

...dei difensori di Alfredosul 41bis. L'anarchico, in sciopero della fame dal 20 ottobre 2022 (oltre 125 giorni) per protestare contro il regime di ' carcere duro ' cui è sottoposto,in ...Altrimenti,rimarrebbe al 41bis e sarebbe il tribunale a decidere, alla luce di nuovi elementi, se il regime debba essere mantenuto oppure no. Infine, c'era l'ipotesi che potesse essere ...

MILANO. Alfredo Cospito resta al 41bis. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato d ...