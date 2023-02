Cospito, presidio anarchico davanti alla Cassazione: al vaglio il ricorso del legale del leader anarchico (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma. È in corso il presidio contro il 41 bis davanti alla corte di Cassazione. Attualmente, i giudici della Suprema Corte sono riuniti in camera di consiglio per decidere sul ricorso presentato dal legale di Cospito per chiedere la revoca del regime detentivo al quale è sottoposto. Cospito – detenuto da oltre 10 anni al Bancali di Sassari per la gambizzazione dell’amministratore di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi – è in sciopero della fame dallo scorso 30 ottobre. Manifestazioni a Roma oggi, nuove proteste per Cospito (non autorizzate): ecco dove Il presidio anarchico davanti alla Corte di Cassazione ‘È finito il tempo delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma. È in corso ilcontro il 41 biscorte di. Attualmente, i giudici della Suprema Corte sono riuniti in camera di consiglio per decidere sulpresentato daldiper chiedere la revoca del regime detentivo al quale è sottoposto.– detenuto da oltre 10 anni al Bancali di Sassari per la gambizzazione dell’amministratore di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi – è in sciopero della fame dallo scorso 30 ottobre. Manifestazioni a Roma oggi, nuove proteste per(non autorizzate): ecco dove IlCorte di‘È finito il tempo delle ...

