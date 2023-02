Cospito, presidio anarchico alla Cassazione: spintoni ai giornalisti e la minaccia di «scatenare l’inferno» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gli spintoni ai giornalisti e l’avvertimento che «oggi inizia il momento della lotta». Un gruppetto di anarchici stamattina si è dato appuntamento alla Cassazione, in attesa della decisione dei supremi giudici sul ricorso presentato dalla difesa di Alfredo Cospito sul regime del 41 bis. Al presidio, che ha comportato la militarizzazione di piazza Cavour, sono stati esposti striscioni come «Il carcere uccide» e «Lo Stato democratico con il 41 bis tortura». In rosso e bianco su un altro striscione nero si legge «Contro l’ergastolo ostativo e il 41 bis, solidarietà con Alfredo Cospito». Gli spintoni degli anarchici al giornalista La presenza delle forze dell’ordine, che hanno presidiato anche le scale della Cassazione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gliaie l’avvertimento che «oggi inizia il momento della lotta». Un gruppetto di anarchici stamattina si è dato appuntamento, in attesa della decisione dei supremi giudici sul ricorso presentato ddifesa di Alfredosul regime del 41 bis. Al, che ha comportato la militarizzazione di piazza Cavour, sono stati esposti striscioni come «Il carcere uccide» e «Lo Stato democratico con il 41 bis tortura». In rosso e bianco su un altro striscione nero si legge «Contro l’ergastolo ostativo e il 41 bis, solidarietà con Alfredo». Glidegli anarchici al giornalista La presenza delle forze dell’ordine, che hanno presidiato anche le scale della...

