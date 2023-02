Cospito, la protesta degli anarchici davanti alla Cassazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) A Roma a piazza Cavour di fronte alla Corte di Cassazione, si svolge il sit-in degli anarchici in solidarietà con Alfredo Cospito. Presenti mezzi della polizia e carabinieri, diversi gli equipaggi e le pattuglie sull area, sia in divisa sia in borghese. Nelle prossime ore i giudici della Suprema corte dovranno decidere rispetto al ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico dopo il "no" del tribunale di Sorveglianza al reclamo avanzato contro il 41 bis. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) A Roma a piazza Cavour di fronteCorte di, si svolge il sit-inin solidarietà con Alfredo. Presenti mezzi della polizia e carabinieri, diversi gli equipaggi e le pattuglie sull area, sia in divisa sia in borghese. Nelle prossime ore i giudici della Suprema corte dovranno decidere rispetto al ricorso presentato ddifesa dell'anarchico dopo il "no" del tribunale di Sorveglianza al reclamo avanzato contro il 41 bis.

