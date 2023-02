Cospito, la Cassazione rigetta il ricorso: resta al 41bis. In ospedale rifiuta le cure. Gli anarchici in piazza: “Se muore ve la faremo pagare” (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA. Alfredo Cospito resta al 41 bis. La Corte di Cassazione, riunita per l'udienza sull'anarchico in sciopero della fame da 128 giorni, ha espresso il suo verdetto. La Corte era chiamata a decidere sul ricorso dell’avvocato Flavio Rossi Albertin ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA. Alfredoal 41 bis. La Corte di, riunita per l'udienza sull'anarchico in sciopero della fame da 128 giorni, ha espresso il suo verdetto. La Corte era chiamata a decidere suldell’avvocato Flavio Rossi Albertin ... sul sito.

