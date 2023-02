Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico Alfredo Cospito contro il 41bis #ANSA - localteamtv : Cospito, attesa per la decisione della Cassazione: striscioni e bandiere davanti al Palazzaccio #41-bis… - Radio1Rai : ??#Cospito resta al #41bis. La Cassazione ha rigettato il ricorso con cui l'avvocato dell'anarchico chiedeva la revo… - ___Claudias___ : @AnnaK4202 @k38129364 @TgLa7 Chiedi alla corte di cassazione di mandarti una copia del fascicolo, sono sicura che s… - FeniceArde : RT @radiondadurto: #Cospito La Cassazione rigetta il ricorso contro il #41bis della difesa dell'esponente anarchico in sciopero della fame… -

'Non faccio nessuna valutazione è decisione magistratura e come tale va rispettata'. Così Enrico Letta sul sito di Repubblica dalla manifestazione per l'Ucraina a Roma.Dopo più di sette ore di Camera di Consiglio, la Corte diha respinto il ricorso presentato dai legali dell'anarchico Alfredocontro il regime carcerario del 41bis. Il leader anarchico è in sciopero della fame da quasi quattro mesi, ...

Resta al 41bis l'anarchico Alfredo Cospito. Lo ha deciso la Corte di Cassazione respingendo il ricorso presentato dalla difesa. Deluse le aspettative dei "compagni"… Leggi ...