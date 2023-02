Cospito, la Cassazione rigetta il ricorso contro il 41bis (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro il regime carcerario del 41bis presentato dalla difesa di Alfredo Cospito. L'anarchico, in sciopero della fame da diversi mesi, è attualmente detenuto nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – La Corte dihato ilil regime carcerario delpresentato dalla difesa di Alfredo. L'anarchico, in sciopero della fame da diversi mesi, è attualmente detenuto nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

