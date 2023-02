Cospito, la Cassazione decide sulla revoca del 41bis: presidio degli anarchici fuori dal tribunale (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Cassazione deciderà oggi sul ricorso presentato dal legale di Alfredo Cospito, in merito alla detenzione al 41bis. Un presidio di militanti anarchici si trova da questa mattina di fronte al ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 febbraio 2023) Larà oggi sul ricorso presentato dal legale di Alfredo, in merito alla detenzione al. Undi militantisi trova da questa mattina di fronte al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cospito, attesa per decisione Cassazione su 41-bis: manifestanti si radunano davanti al Palazzaccio #alfredocospito… - S_oh_my : RT @violagiannoli: Dal presidio anarchico davanti alla Cassazione per Alfredo Cospito, in attesa oggi della decisione dei giudici sul ricor… - News24_it : Cospito, attesa decisione Cassazione. Anarchici in presidio - ilriformista : In caso di bocciatura del ricorso contro il 41bis o di rinvio al Tribunale di sorveglianza #Cospito “riprenderà il… - IzzoEdo : == Striscioni contro il #41bis davanti alla #Cassazione, si attende la sentenza per #Cospito.… -