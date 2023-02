Cospito, davanti alla Cassazione il sit - in degli anarchici (Di venerdì 24 febbraio 2023) A Roma a piazza Cavour di fronte alla Corte di Cassazione, si svolge il sit - in degli anarchici in solidarietà con Alfredo Cospito. Presenti mezzi della polizia e carabinieri, diversi gli equipaggi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) A Roma a piazza Cavour di fronteCorte di, si svolge il sit - inin solidarietà con Alfredo. Presenti mezzi della polizia e carabinieri, diversi gli equipaggi e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cospito, attesa per decisione Cassazione su 41-bis: manifestanti si radunano davanti al Palazzaccio #alfredocospito… - IzzoEdo : == Striscioni contro il #41bis davanti alla #Cassazione, si attende la sentenza per #Cospito.… - IzzoEdo : == Striscioni contro il #41bis davanti alla #Cassazione, si attende la sentenza per #Cospito.… - Pasadomeridian0 : RT @localteamtv: Roma, presidio per Cospito davanti alla Corte di Cassazione #cospito #41bis #localteam - pimma77 : RT @violagiannoli: Dal presidio anarchico davanti alla Cassazione per Alfredo Cospito, in attesa oggi della decisione dei giudici sul ricor… -